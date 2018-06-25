Николай Басков знает, кто продвигает Ольгу Бузову в шоу-бизнесе
25 июня 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист Николай Басков заявил, что знает имя "тайного покровителя" певицы Ольги Бузовой. Музыкант сделал это сенсационное признание недавно в рамках телевизионной передачи.
Ранее Ольга сообщила, что у них с Филиппом Киркоровым очень хорошие отношения и они якобы уже "больше, чем просто друзья". Басков в эфире шоу заявил, что знает номер "одного товарища", которому такие высказывания Бузовой очень не понравятся.
Николай не захотел называть имя поклонника артистки, а сама Ольга постаралась замять тему, передает "7 Дней".
Поклонники давно подозревают, что у Бузовой действительно есть влиятельный покровитель, который продвигает ее в мире шоу-бизнеса.
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