Николай Басков знает, кто продвигает Ольгу Бузову в шоу-бизнесе

Известный российский артист Николай Басков заявил, что знает имя "тайного покровителя" певицы Ольги Бузовой. Музыкант сделал это сенсационное признание недавно в рамках телевизионной передачи.

Ранее Ольга сообщила, что у них с Филиппом Киркоровым очень хорошие отношения и они якобы уже "больше, чем просто друзья". Басков в эфире шоу заявил, что знает номер "одного товарища", которому такие высказывания Бузовой очень не понравятся.

Николай не захотел называть имя поклонника артистки, а сама Ольга постаралась замять тему, передает "7 Дней".

Поклонники давно подозревают, что у Бузовой действительно есть влиятельный покровитель, который продвигает ее в мире шоу-бизнеса.