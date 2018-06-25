"Пират" Джонни Депп крепко сел на мель

Журналист известного музыкального издания провел 72 часа в компании голливудского актера Джонни Деппа и выслушал его рассказ. А кроме того, разобрался в финансовых делах актера. Актер Джонни Депп оказался на грани разорения

В ходе изучениях финансовых документов Джонни Деппа журналист выяснил, что актер владеет четырнадцатью домами. На частные перелеты у Деппа уходит несколько миллионов долларов ежемесячно. Кроме того, из финансовых отчетов следует, что 30 000 долларов в месяц актер тратит на алкоголь.

Сам Депп этот пункт отрицает, считая указанную сумму оскорбительной. «Оскорбительно заявлять, будто я трачу 30 000 долларов в месяц на вино. Потому что в действительности я трачу гораздо больше», - заявляет он.

Сейчас у Деппа идет судебный процесс. Актер обвиняет своих бывших менеджеров в растратах и в том, что они не информировали его о текущей финансовой ситуации, в связи с чем он был не в состоянии контролировать свои расходы. Однако сомнительно, что ему удастся выиграть этот иск. Таким образом, Депп растратил все свое состояние (за все свои фильмы актер заработал примерно 650 миллионов долларов). Но продолжает вести образ жизни, который не может себе позволить, приводит вывод журналиста Lenta.ru.