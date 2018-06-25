Елена Малышева рассказала и показала, как похудела на 5 кг за 10 дней
25 июня 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Елена Малышева не скрывает, что очень следит за своим весом и идет на жертвы ради стройности. Знаменитость решила к лету 2018 года сбросить лишние килограммы и рассказала о своем питании.
Малышева захотела избавиться от пяти килограммов за десять дней, вследствие чего ее рацион состоял из постного мяса, овощей и большого количества жидкости, передает "СтарХит".
На своей страничке в соцсети Instagram телеведущая написала, что за день потеря ее веса составила 0 килограммов, поэтому в течение следующих суток она будет употреблять только воду и чай, а для поддержания уровня сахара в крови съест всего одно яблоко. Елена, однако, призвала всех консультироваться с медиками перед началом диеты.
Уточняется, что Малышевой удалось сбросить вес к важному мероприятию – она показала поклонникам снимок в обтягивающем синем платье, которое выгодно подчеркнуло тонкую талию звезды.
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