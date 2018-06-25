Рыжая Соня стала мамой в пятый раз
25 июня 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
На днях датская актриса, модель и певица Бригитта Нильсен родила пятого ребенка в возрасте 54 года. Девочку назвали Фрида. Мама с новорожденной дочкой чувствуют себя хорошо.
О том, что Бригитта Нильсен ждет прибавления в семействе, стало известно только в конце мая, когда она опубликовала в своем Инстаграме снимок с округлившимся животом. И вот на днях Бригитта стала мамой в пятый раз.
Бригитта Нильсен – датская модель, актриса и певица. На подиуме она работала с ведущими дизайнерами, а в кино известность ей принесла роль в фэнтези-боевике «Рыжая Соня», где партнером Бригитты был Арнольд Шварценеггер. Кроме того, Нильсен исполнила роль супруги русского боксера Ивана Драго (Дольф Лундгрен) в фильме «Рокки-4».
Бригитта была замужем за Сильвестром Сталлоне, но брак продлился всего два года, и общих детей они не завели. От других браков у нее четверо взрослых сыновей. Сейчас Нильсен уже двенадцать лет замужем за итальянским телепродюсером Маттиа Десси, пишет «Телепрограмма».
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