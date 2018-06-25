Новый снимок Аллы Пугачевой произвел фурор в сети
25 июня 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с супругом и детьми отдыхает на Кипре. Звезда планирует пробыть там до конца лета. Максим Галкин порадовал новым снимком Аллы Борисовны.
Алла Борисовна вместе с детьми Лизой и Гарри планирует почти до конца лета отдыхать у моря на Кипре. Максим Галкин же периодически летает по работе в Москву, но остальное время предпочитает проводить вместе со своей семьей, не забывая публиковать новые снимки. Накануне ведущий порадовал поклонников новым снимком супруги, на котором она выглядит удивительно хорошо.
Образ Примадонны в белом наряде вызвал оживленное обсуждение среди поклонников, как ей удается так хорошо выглядеть. Большинство фолловеров сошлись во мнении, что в последние несколько лет Алла Пугачева тщательно ухаживает за собой, пишет «Телепрограмма».
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