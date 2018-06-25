Супруга Александра Овечкина перед родами вернулась в Россию

Александр Овечкин с беременной супругой Анастасией вернулся в Россию из США. Супруги последние три месяца никуда не выезжали из Штатов, однако перед родами дочери Веры Глаголевой приехали на родину.

Поклонники были удивлены, поскольку трансатлантический перелет на последних сроках беременности является весьма рискованным, передает "7 Дней".

Анастасия призналась, что будет находиться в России в течение целого месяца, поэтому, вероятно, первенец Овечкиных появится на свет именно здесь. Будущая мать продемонстрировала невероятное количество чемоданов, которые взяла с собой из США. Не исключено, что они с Александром задержатся в Москве на более длительный срок.