Дочка Екатерины Стриженовой была настоящей принцессой на выпускном
24 июня 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь популярной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра на своем выпускном балу выглядела настоящей принцессой. Необыкновенное платье, легкие локоны с изящной диадемой и туфли на высоком каблуке.
"Вау! Невероятная", "Красивая доченька! Веселого и запоминающиеся выпускного!", "Хорошо что в России есть такие семьи!" - пишут поклонники.
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