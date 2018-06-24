Дочка Екатерины Стриженовой была настоящей принцессой на выпускном

Дочь популярной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра на своем выпускном балу выглядела настоящей принцессой. Необыкновенное платье, легкие локоны с изящной диадемой и туфли на высоком каблуке. 17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша

"Вау! Невероятная", "Красивая доченька! Веселого и запоминающиеся выпускного!", "Хорошо что в России есть такие семьи!" - пишут поклонники.

Саша будет поступать на экономический факультет МГУ.