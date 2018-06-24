Дана Борисова проехалась в метро и ужаснулась
24 июня 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Дана Борисова рассказала свои впечатления в Instagram от поездки в столичном метро. Путешествие в подземке привело звезду в ужас из-за "нечеловеческих условий".
Видеообращение телеведущая опубликовала в сторис своего instagram-аккаунта. Негативный опыт пользования метрополитеном заставил Борисову задуматься о приобретении собственного автомобиля. Дана призналась, что у нее сейчас довольно сложная финансовая ситуация.
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