Дана Борисова проехалась в метро и ужаснулась

Телеведущая Дана Борисова рассказала свои впечатления в Instagram от поездки в столичном метро. Путешествие в подземке привело звезду в ужас из-за "нечеловеческих условий".

Видеообращение телеведущая опубликовала в сторис своего instagram-аккаунта. Негативный опыт пользования метрополитеном заставил Борисову задуматься о приобретении собственного автомобиля. Дана призналась, что у нее сейчас довольно сложная финансовая ситуация.