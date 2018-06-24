Пользователи Сети возмущены роликом, который вложил телеведущий Борис Корчевников в Instagram. На видео болельщик, стоя перед телевизором в трусах и шапке, крестит каждого футболиста российской сборной во время исполнения гимна перед началом игры.

«А как болеете вы?», - задал вопрос гендиректор православного телеканала «Спас».

Некоторые из его подписчиков просто посмеялись, написав, что теперь они знают настоящую причину небывалого успеха наших спортсменов. «А я то думаю, что с нашими футболистами, играть что-ли научились, а оказывается вот в чем секрет побед», «Надо было и Святой водичкой побрызгать», «Насмешил но теперь буду болеть только так!», «Родился флешмоб - давайте перед следующей игрой все православные российские болельщики нашу команду так благословим! Там глядишь и на четверть финала выйдем!», - написали подписчики в комментариях.

Большинство же пользователей решили, что на видео сам телеведущий и «эта пьяная выходка» настоящий ужас и богохульство. «Борис! Как-то не вяжется то что вы делаете, крестите через экран, на столе дешёвая баклажка пивная, или это злой юмор? или я была о вас лучшего мнения!», - писали шокированные фолловеры.

Правда, потом выяснилось, что на видео вовсе не Кочевников, но пользователи все равно решили, что директору православного канала не к лицу размещать такое видео у себе в микроблоге.

«Надо было его без звука запускать в инстаграм! Друг-то пьян! Он крестит и матерится! Страшно стало за него!», «Он крестит с матом! Ничего прикольного в нем нет...выглядит как стеб!», - возмущались подписчики.

Звука, кстати, сейчас на видео уже нет.