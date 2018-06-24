В Сети говорят, что Тимати расстался с очередной подружкой Анастасией Решетовой

В Сети активно муссируются слухи о расставании рэпера Тимати с его очередной подружкой моделью Анастасией Решетовой. И хотя о ссорах влюбленных сетевые СМИ писали уже не раз, то что происходит сейчас вовсе не похоже на ситуацию, когда «милые бранятся, только тешатся».

34-летний Тимур Юнусов и 22-летняя красавица-модель Анастасия Решетова и так не баловали своих подписчиков совместными фотографиями. Они старались не афишировать свою жизнь и редко появлялись вместе на публике. Теперь же молодые люди удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписались друг от друга.

Более того, подписчики заметили, что Настя сняла кольцо с безымянного пальца, которое все считали помолвочным.

Как пишет «Территория новостей», Тимати встречался с девушкой три года. До этого примерно такой же срок он состоял в отношениях с Аленой Шишковой, которая родила ему дочь.