Танец Ирины Дубцовой в шортиках становится хитом в сети
24 июня 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Энергичный танец певицы Ирины Дубцовой в шортиках становится хитом в сети. Артистка живет по принципу "хочу, могу, делаю". И у нее все получается. Дубцова пишет прекрасные песни и не только сама их исполняет, но и продает другим артистам.
Дубцова танцует. Ирина записала видео, как у нее получается красиво двигаться.
Ирина и ее сын весной страдают от аллергии, и она старается уехать с Артемом из Москвы в период цветения некоторых растений. И уезжает звезда ни куда-нибудь, а на Мальдивы. В недавно в перерыве между гастролями Ирина Дубцова побывала с Монако, которые любят российские знаменитости.
Вот так похудела певица к пляжному сезону.
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