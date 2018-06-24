Танец Ирины Дубцовой в шортиках становится хитом в сети

Энергичный танец певицы Ирины Дубцовой в шортиках становится хитом в сети. Артистка живет по принципу "хочу, могу, делаю". И у нее все получается. Дубцова пишет прекрасные песни и не только сама их исполняет, но и продает другим артистам.

Дубцова танцует. Ирина записала видео, как у нее получается красиво двигаться.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)23 Июн 2018 в 3:48 PDT

Ирина и ее сын весной страдают от аллергии, и она старается уехать с Артемом из Москвы в период цветения некоторых растений. И уезжает звезда ни куда-нибудь, а на Мальдивы. В недавно в перерыве между гастролями Ирина Дубцова побывала с Монако, которые любят российские знаменитости.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)23 Июн 2018 в 5:47 PDT

Вот так похудела певица к пляжному сезону.