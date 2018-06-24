"Желаю вам ее не испытывать", Орбакайте рассказала о боли и насилии в семье

Кристина Орбакайте призналась, что не понаслышке знает, что такое агрессия и насилие в семье. Певица рассказала, что были случаи, когда мужчина мог поднять на нее руку. Именно поэтому она никому и никогда не пожелает пройти через такую боль.

"Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать. Желаю и вам быть более толерантными", – заявила она в программе Юрия Николаева «Честное слово». Однако уточнять подробностей и называть имя обидчика, певица не стала.

Но ни для поклонников артистки, ни для СМИ не секрет, что речь шла о бывшем супруге дочери Пугачевой Руслане Байсарове. Слухи о его вспыльчивости и постоянных сценах ревности нередко появлялись в масс-медиа. Это и стало причиной развода пары, у которой есть общий сын Дени. Как вспоминала Кристина, поначалу бизнесмен не распускал руки, а лишь "унижал психологически".

Как посчитали пользователи Сети, не все вопросы Игоря Николаева были тактичными, но Кристина отвечала очень деликатно и сдержанно. Например, на вопрос о ее молодом отчиме Максиме Галкине, она ответила, что супруг Пугачевой член семьи и близкий человек, но «никак не отчим».

Надо сказать, что подписчики очень положительно отнеслись к поведению Кристины во время интервью. «Очень тактичная, воспитанная и ни грамма звёздности», «Сама женственность, нежность», «Очень-очень настоящая, живая и естественная», «Спасибо Кристине за пример сдержанности", – похвалили певицу фолловеры.