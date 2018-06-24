Ей уже незачем изображать патриотизм и заботу о спорте, Садальский о Канделаки

Артист Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram раскритиковал Тину Канделаки. Он написал, что канал, которым руководит теледива, три года готовился к чемпионату мира по футболу в России. И место генерального продюсера «Матч ТВ» на трибунах. А Канделаки вместо того, чтобы болеть за сборную России, наслаждается жизнью в Лондоне.

Ссылаясь на информацию «телеграмм»-канала «Двойная сплошная», Садальский написал, что скорее всего известная телебрюнетка покинет канал. «Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Все попытки Тины и ее мужа Васи Бровко продавить через главу Ростеха Сергея Чемезова продление финансирования телеканала закончились фиаско. За три года убытки «Матч ТВ» составили более 5 миллиардов, - поделился информацией с подписчиками Стал Садальский.

Надо сказать, что почти все подписчики выразили бурную радость по поводу предстоящего отстранения Карделаки от должности.

«Главная задача таких канделаков - успеть вывести как можно больше бабла. Потому что все скоро поймут, какая она бестолочь! Задача выполнена, благо образцов для подражания во власти много!», «Пусть лучше в журналах для взрослых снимается, ей там самое место, а не спортивным каналом руководит!», «Зато как она феерично тусит то в Катаре, то на экономическом форуме. Я всегда не могла понять , вот что она там забыла», - написали пользователи в комментариях.