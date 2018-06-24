Анна Ардова: "Со мной всё в порядке! Я жива и здорова"
24 июня 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Анна Ардова призывает поклонников не переживать за ее здоровье. После того, как СМИ написали о перенесенной актрисой операции на почке, Ардова лично дала комментарий о своем здоровье.
Анна вместе с сыном и дочерью записала видео ролик и опубликовала видео в Instagram.
"Я на плановом обследовании. Со мной всё в порядке! Я жива и здорова, слава Богу! С нами сила, ура!" - рассказала актриса. "Вы моя любимая актриса. И почему же наши СМИ так любят нагнетать и пугать людей, это ненормально.!!!Рада что у вас все хорошо!!! Очень любим Вас и ждём новые фильмы", "Здоровье! Это самое главное! Желаем крепкого, крепкого!! Любим Вас!!", - пишут поклонники.
На Анну Ардову набрасывались с упреками после смерти ее мужа актера Александра Шаврина. Писали, якобы муж не пережил уход Анны к другому мужчине. Дочь актрисы оправдала маму. Соня рассказала, что родители всегда оставались близкими людьми.
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