Актриса театра и кино Анна Ардова призывает поклонников не переживать за ее здоровье. После того, как СМИ написали о перенесенной актрисой операции на почке, Ардова лично дала комментарий о своем здоровье. СМИ: Анну Ардову срочно прооперировали

Анна вместе с сыном и дочерью записала видео ролик и опубликовала видео в Instagram.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova)23 Июн 2018 в 8:20 PDT

"Я на плановом обследовании. Со мной всё в порядке! Я жива и здорова, слава Богу! С нами сила, ура!" - рассказала актриса. "Вы моя любимая актриса. И почему же наши СМИ так любят нагнетать и пугать людей, это ненормально.!!!Рада что у вас все хорошо!!! Очень любим Вас и ждём новые фильмы", "Здоровье! Это самое главное! Желаем крепкого, крепкого!! Любим Вас!!", - пишут поклонники.

На Анну Ардову набрасывались с упреками после смерти ее мужа актера Александра Шаврина. Писали, якобы муж не пережил уход Анны к другому мужчине. Дочь актрисы оправдала маму. Соня рассказала, что родители всегда оставались близкими людьми.