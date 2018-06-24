"Развод Шнурова и его жены - чистой воды развод", утверждает скандальный блогер

Скандальная блогерша Лена Миро утверждает, что развод Сергея Шнурова и его жены Матильды, о котором не перестают судачить в Интернете, это чистой воды развод, чтобы хоть как-то засветиться в новостях и медийном пространстве. Однако она не отрицает фактов многочисленных измен, о которых говорят друзья известной парочки.

Сама Миро называет Шнуровых – люмпенами и «четой алкоголиков», а там, где алкоголь, там и грязь и адюльтер. «Собутыльник певца и его жены заявил: «Измены у него случались, как грипп, но не это причина расставания. Матильда - тусовщица. Стала пропадать, могла домой не прийти. Подумала, что если он себе позволяет загулы, то и она будет платить той же монетой. Ему в отместку начала погуливать. Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Кстати, мужчина, с которым она проводила время, был их общим знакомым», - приводит блогер слова знакомого четы Шнуровых.

А дальше Лена возмущается, что джентльмен-Шнуров все так красиво представил публике, что он получился таким благородно обиженным ковбоем, а его жена – гулящей девкой, которая еще и изменяет с приятелем мужа. «Спившиеся люди любят называть себя благородными джентльменами, компенсируя совсем неблагородное поведение. То есть, что получается? Пьяный Шнур гулял и приносил домой грипп, и Матильда последовала его примеру. Казалось бы – все по-честному. Но нет, это становится причиной развода. И это вот грязь - герои нашего времени», - восклицает блогер.