Алла Пугачева опубликовала видео, как дочка Лиза дает ей совет по здоровью

Алла Пугачева опубликовала видеозапись, как ее четырехлетняя дочка Лиза Галкина дает ей совет по укреплению здоровья. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой стали любимцами в соцсетях. Лизочка растет не только красавицей, но и умницей. Дочь Пугачевой рассказала о диете, которую запрещено нарушать

Лиза еще не осознает, что мама Алла старше мам ее сверстников, но понимает, что все люди должны заботится о свое здоровье.

Алла Пугачева перенесла операции на сердце, у нее был диабет. Сейчас 69-летняя Примадонна похудела и выглядит шикарно.

Звездное семейство, хотя сейчас в Подмосковье установилась жара, греется на Кипре. Кто не любит море? Но, как оказывается, Алла Борисовна не большая любительница плавания. Лизе приходится уговаривать маму собраться на пляж. Маленькая девочка приводит маме разумные доводы пользы соленой морской воды.

"Мама, ты сама себе делаешь хуже! Соленая вода всегда вылечивает. Если ты сплаваешь один раз на глубину, ты встанешь после сна и будешь чувствовать, будто ты уже здорова!" - объяснила Лиза маме.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)23 Июн 2018 в 8:36 PDT

"Алла Борисовна, а может стоит ребенка послушать", "Алла, не болейте, лечитесь", "Ну просто нет слов ! Вторая Аллочка", "Сладуська! !! просто лапочка! !! солнце! !!", - пишут поклонник Примадонны и ее дочки.

Малышка Лиза знает о пользе клубники и у нее есть особенная диета.