Телезвезда и экс-ведущая скандальной телестройки Виктория Боня, которая ныне живет в основном в Монте-Карло, приехала в Россию на чемпионат мира по футболу. Поболеть на одном из матчей за сборную Бельгии она решила так, что присутствующие на стадионе мужчины уже и не знали, то ли смотреть за игрой, то ли пялиться на слишком откровенный наряд звезды.

«Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать», — сообщила подписчиками в Instagram Виктория. Снимки спровоцировали бурное обсуждение среди фолловеров. И надо сказать, что многие от нового образа Бони были не в восторге.

«Позагорать? А ты футбольное поле с пляжем часом не перепутала?», «Так для комплекта уже б и юбку скинула», «Надо же выгулять новый силикон. Надеюсь его заценили все окружающие», «Трусы еще снимите на трибуне. Не всю «красоту» показали», - написали подписчики в комментариях.