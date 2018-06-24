Сергей Лазарев вспомнил свой выпускной в выложил в Сеть уникальное видео

Выпускные вечера, которые прогремели по всей стране, стали поводом для многих отечественных звезд вспомнить годы своей юности. Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в социальной сети уникальное видео, когда ему, еще выпускнику одной из московских школ, вручали аттестат. Это было в 1999 году, и по признанию самого певца, это было другое время и другой век.

«Эксклюзив! Речь директора школы 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне. Ну и овации зала, я к аплодисментам с детства привык. Эх, беззаботное было время, совсем другие были ученики, молодежь, учителя, да и вообще мир. Тогда иметь пейджер было высшей крутостью. Мы звонили по определенному номеру и диктовали диспетчеру сообщение для абонента! И оно приходило ему на пейджер. Ни мобильных телефонов, ни соцсетей, ни ютюба! Ничего не было! Эх, другая жизнь как будто... да и Век другой», - признался артист в Instagram.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)23 Июн 2018 в 5:49 PDT

Пользователи тут же ударились в ностальгию и стали писать, что времена были другие, люди добрее, вода мокрее, трава зеленее, а солнце ярче. Вспоминали и школьную дружбу, которую многим удалось пронести через года и сохранить и во взрослой жизни.

«Какие верные слова о том, что жизнь совсем другая сейчас!!! действительно все по-новому, по-другому! А Вы не изменились, кажется, с выпускного», - написали в комментариях фолловеры.