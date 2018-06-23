Брэд Питт подозревает Анджелину Джоли в лицемерии

Голливудский актер Брэд Питт пришел к мнению, что его бывшая супруга Анджелина Джоли (пара находится в состоянии развода) занимается благотворительностью, чтобы «подпитывать свое эго».

Ранее Брэд Питт неоднократно подчеркивал в различных интервью, что его восхищает гуманитарная деятельность его супруги. Однако после распада пары мнение Питта об истинной мотивации Джоли к этой деятельности изменилось.

Актер приводит в пример недавнее посещение Анджелиной Джоли в качестве посла доброй воли ООН лагеря беженцев в Ираке. Питт думает, что актриса сделала это демонстративно в то время, как собственные дети оставались дома с отцом.

Кроме того, бывший супруг Анджелины Джоли подозревает, что ее может сильно заботить общественное мнение, поскольку скоро должен состояться суд, который решит, с кем из родителей останутся шестеро детей некогда самой красивой пары земного шара, сообщают «Известия».