Брэд Питт подозревает Анджелину Джоли в лицемерии
23 июня 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудский актер Брэд Питт пришел к мнению, что его бывшая супруга Анджелина Джоли (пара находится в состоянии развода) занимается благотворительностью, чтобы «подпитывать свое эго».
Ранее Брэд Питт неоднократно подчеркивал в различных интервью, что его восхищает гуманитарная деятельность его супруги. Однако после распада пары мнение Питта об истинной мотивации Джоли к этой деятельности изменилось.
Актер приводит в пример недавнее посещение Анджелиной Джоли в качестве посла доброй воли ООН лагеря беженцев в Ираке. Питт думает, что актриса сделала это демонстративно в то время, как собственные дети оставались дома с отцом.
Кроме того, бывший супруг Анджелины Джоли подозревает, что ее может сильно заботить общественное мнение, поскольку скоро должен состояться суд, который решит, с кем из родителей останутся шестеро детей некогда самой красивой пары земного шара, сообщают «Известия».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес