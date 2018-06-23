Дана Борисова распродает остатки имущества из-за бедности и жалуется на метро

Наркозависимость Даны Борисовой стоила ей очень дорого. Она потеряла работу, чуть не испортила отношения с дочерью, растратила свои сбережения. Из-за своей бедности телеведущая распродает имущество.

После возвращения из реабилитационной клиники Таиланда она уже продала свой дом, автомобиль, дорогие шубы и украшения. Сейчас социальные сети Борисовой буквально завалены рекламой услуг и телешоу, потому что только так она может заработать себе на жизнь.

А еще она постоянно жалуется на московское метро, в котором теперь вынуждена ездить. Поклонники напоминают телезвезде, что живут на съемных квартирах и пользуются общественным транспортом почти половина россиян, и при этом они не строят из себя жертву обстоятельств. Между тем, основным источником дохода для телеведущей стало посещение всевозможных шоу, где она подчас берет на себя роль скандальной особы.

Однако, как бы не злобствовали хейтеры, Дана, по всей видимости, держится и ведет трезвый образ жизни. Чего не скажешь о ее коллеге по несчастью Евгении Осине, который также проходил курс реабилитации в Таиланде.

«Слухи, что Евгений взялся за старое и снова пьёт ходили давно, но мы все надеялись на лучшее. Но то, что я увидела, испугало даже меня. Скажу только, что уже с раннего утра Женя был в таком состоянии, что не мог говорить. Охранник сказал, что вот уже несколько дней он один в квартире. Будем пытаться помочь ему», - написала Борисова в своем Instagram.

Многие поклонники предупредили Дану, что все усилия будут тщетны, пока сам певец не захочет изменить свою жизнь.