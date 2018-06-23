Киркоров огорошил признанием, что начинал покорять сцену, работая стриптизером

Филипп Киркоров ошарашил признанием, что свои первые шаги к званию короля российской поп-эстрады он сделал, занимаясь стриптизом. Певец откровенно рассказал, что совершенно не стыдится, что когда-то в дни бурной молодости зарабатывал на жизнь этим ремеслом.

«Это начало моей бесшабашной молодости в Польше. Дело было давно, в начале 80-х. Чего только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек. Но тем и приятнее потом, с высоты прожитых лет, вспоминать свое веселое детство», – цитирует его издание «Собеседник».

Признание из уст народного артиста России прозвучало на премьере фильма «Ночная смена», где главный герой, потеряв работу, вынужден зарабатывать на жизнь в стриптиз-клубе.

Стоит заметить, что многие артисты, как российские, так и зарубежные на заре своей карьеры участвовали в сомнительных шоу. А Филипп Киркоров считает, что и сейчас он занимается тем же самым, но вместо публичного раздевания и демонстрации тела, он обнажает свою душу на каждом концерте.

"Шоу "Я" – это сплошной духовный стриптиз!", – уверен король эстрады.