Киркоров огорошил признанием, что начинал покорять сцену, работая стриптизером
23 июня 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров ошарашил признанием, что свои первые шаги к званию короля российской поп-эстрады он сделал, занимаясь стриптизом. Певец откровенно рассказал, что совершенно не стыдится, что когда-то в дни бурной молодости зарабатывал на жизнь этим ремеслом.
«Это начало моей бесшабашной молодости в Польше. Дело было давно, в начале 80-х. Чего только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек. Но тем и приятнее потом, с высоты прожитых лет, вспоминать свое веселое детство», – цитирует его издание «Собеседник».
Признание из уст народного артиста России прозвучало на премьере фильма «Ночная смена», где главный герой, потеряв работу, вынужден зарабатывать на жизнь в стриптиз-клубе.
Стоит заметить, что многие артисты, как российские, так и зарубежные на заре своей карьеры участвовали в сомнительных шоу. А Филипп Киркоров считает, что и сейчас он занимается тем же самым, но вместо публичного раздевания и демонстрации тела, он обнажает свою душу на каждом концерте.
"Шоу "Я" – это сплошной духовный стриптиз!", – уверен король эстрады.
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