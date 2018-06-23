Ольга Бузова разозлила фанатов заявлением, что Москва принадлежит ей

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в минувшую пятницу всерьез рассердила своих подписчиков. Артистка опубликовала снимок, под которым написала, что Москва принадлежит ей.

На фотографии звезда позирует на фоне Кремля, причем можно заметить, что она находится на корабле, плывущем по реке. Ольга одета в черное гипюровое мини-платье, а на ее ногах нет обуви. Бузова подчеркнула, что столица России принадлежит ей и таким же, как она.

Фолловеров разозлила подобная формулировка. Многие поинтересовались, не принадлежит ли певице весь мир. Некоторые и вовсе порекомендовали Ольге спуститься с небес на землю.