"Я вовсе не маг", победительница "Битвы экстрасенсов" призналась в обмане на шоу

Одна из самых ярких победительниц популярного мистического шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что никогда не являлась ни магом, ни экстрасенсом. Тот образ, которым так восхищались зрителям, придумали для нее продюсеры программы.

«Того человека с лицом свиньи не существовало», — рассказала 36-летняя звезда телешоу о съемках. Такой, по словам Ванг, ее сделал телеканал ТНТ, изуродовав ради рейтингов.

«Все, что кидают вам поесть пресвятые СМИ, это корм для скота, гомогенная кашица, чтобы не жевать. Настоящую меня вы не знали никогда. И не узнаете", – сообщила она к своим фолловерам в социальной сети.

Спустя четыре года после шоу, на котором Ванг произвела фурор, она отстригла волосы, сильно похудела и начала носить мужскую одежду. В сегодняшней Ванг не узнать блондинку с пухлыми губами, которая строила из себя всемогущего экстрасенса.









Однако, она не перестает эпатировать своих поклонников. Отвечая на вопрос, чем звезда сейчас занимается, она призналась: «Готовлю апокалипсис для вас, мои сладенькие големы. Ваш мир подлежит стиранию. Верьте не верьте, но скоро вас форматнут».

Кстати, менеджер звезды заявляет, что Джулия в принципе не человек. Она не ведет прием жаждущих помощи и сверхъестественной поддержки людей и весьма грубо отвечает на все вопросы о шоу, которое сделало ее знаменитостью, пишет Super.