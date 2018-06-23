Дочь актрисы из известного телесериала сменила пол

Актриса из популярного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка. Именно поэтому ее политическая карьера и личная жизнь становятся сейчас центром внимания.

В 1996 году Синтия родила девочку по имени Саманта. Однако спустя десятки лет ее дочь стала мужчиной по имени Сэмюэл. В этом году Сеф, так зовут Сэмюэла близкие, закончил колледж.

«Я так горжусь своим сыном Сэмюэлом Джозефом Мозесом, который закончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных, отмечающих сегодня Trans Day of Action», – написала на своей странице в Instagram актриса.

Отметим, что Trans Day of Action ежегодная акция, призванная привлечь внимание к проблемам трансгендеров. А Синтия Никсон строит свою политическую карьеру как кандидат, поддерживающий ценности diversity – популярного в США термина, означающего расовое, культурное и гендерное разнообразие.

Синтии Никсон 51 год. Наиболее известная ее телевизионная роль — Миранда в сериале «Секс в большом городе».