Очередной шпагат Волочковой на корме яхты возмутил подписчиков

Анастасия Волочкова не перестает шокировать своих подписчиков фотографиями в купальнике. В минувшую пятницу, 22 июня, танцовщица опубликовала снимок, на котором она делает шпагат на корме яхты.

Артистка запечатлена в ярко-желтом бикини с полоской цвета фуксии. Анастасия продемонстрировала превосходную растяжку, показав фолловерам так называемый "отрицательный шпагат". Звезда предусмотрительно отключила комментарии к посту, однако подписчики написали свое мнение под некоторыми другими кадрами.

Многим кажется, что Волочкова перестала быть интересной и даже такие провокационные снимки уже никого не удивляют. Некоторые считают, что статус балерины не соответствует ее поведению, а подобные фото и вовсе являются возмутительными.