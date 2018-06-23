Очередной шпагат Волочковой на корме яхты возмутил подписчиков
23 июня 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова не перестает шокировать своих подписчиков фотографиями в купальнике. В минувшую пятницу, 22 июня, танцовщица опубликовала снимок, на котором она делает шпагат на корме яхты.
Артистка запечатлена в ярко-желтом бикини с полоской цвета фуксии. Анастасия продемонстрировала превосходную растяжку, показав фолловерам так называемый "отрицательный шпагат". Звезда предусмотрительно отключила комментарии к посту, однако подписчики написали свое мнение под некоторыми другими кадрами.
Многим кажется, что Волочкова перестала быть интересной и даже такие провокационные снимки уже никого не удивляют. Некоторые считают, что статус балерины не соответствует ее поведению, а подобные фото и вовсе являются возмутительными.
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