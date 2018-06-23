Языческие обряды заставляют женщин обнажаться, даже популярных актрис

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на личной странице в соцсети серию откровенных фото. Раздеться ее вместе с подругой заставил древний русский обряд – в дни солнцестояния на Руси обнаженные девушки нагишом бегали по траве. Роса считалась лечебной, смывающей все хвори и проблемы.

«Солнцестояние... Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Особенное время. Три дня света внутри, чистоты, тишины, вдохновения», - написала Любовь в Instagram.









«Смело! И очень красиво! Вдохновляюще!», «А подружка поаппетитнее смотрится», «Если женщину узнают со спины. Не важно в каком возрасте. Это дорого стоит!», - написали пользователи в комментариях любимой актрисе.