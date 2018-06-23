Актер Джонни Депп оказался на грани разорения
23 июня 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп признался, что утратил почти все свое состояние. По словам звезды, в настоящий момент он судится с организацией, которая управляла его средствами.
Актер убежден, что менеджеры компании проводили различные махинации с кредитами. В свою очередь финансисты подали в отношении Джонни Деппа ответный иск, в котором говорится, что он транжирил деньги "направо и налево". Как уточняет издание "Известия", в частности, актер приобрел 200 картин, 70 гитар, 45 роскошных автомобилей, диван из телешоу про семейство Кардашьян, а также осуществил выстрел из пушки прахом известного писателя Хантера Томпсона – это обошлось знаменитости в 3 миллиона долларов.
Кроме того, после развода с молодой актрисой Эмбер Херд Депп лишился еще 7 миллионов.
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