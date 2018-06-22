Дмитрий Шепелев показал подросшего сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев практически не публикует фотографий сына, но иногда все-таки балует своих поклонников. На одном из последних фото, где пятилетний Платон запечатлен со спины, он смотрит в окно. Объявился мужчина, считавший себя мужем Жанны Фриске

"Вот тут, по-моему, никаких комментариев к фотографии не нужно. Целое лето впереди!" - подписал снимок Дмитрий. "Не только лето,но и целая жизнь впереди!", "Счастья вам, пацаны!", пишут подписчики.

Три года прошло со дня смерти певицы, актрисы, красавицы Жанны Фриске. Жанны не стало 15 июня 2015 года. В день смерти Жанну вспоминали все ее родные люди, друзья и подруги, коллеги.