В сети обсуждают фото Любови Толкалиной на Солнцестояние

В сети обсуждают фото актрисы Любови Толкалиной на Солнцестояние. Любовь Толкалина снялась абсолютно обнаженной. Для актрисы это не первое голое фото. Она даже публиковала видеозапись, как ныряет в реку без купальника. Дочь Кончаловского и Толкалиной стала стройной и гибкой, как мама

Неизвестный фотограф снял Толкалину с ее подругой на лугу на закате солнца. "Солнцестояние...Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Особенное время. Три дня света внутри, чистоты, тишины, вдохновения", - рассказала об особенном дне актриса театра и кино. "Мира и Света всем", - пожелала Толкалина.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)21 Июн 2018 в 6:39 PDT

Многие обратили внимание, что Любовь Толкалина начала выкладывать в соцсети свои фотографии без одежды после расставания с режиссером Егором Кончаловским. Дочь Егора и Любы Мария была "пышечкой". Но к совершеннолетию резко похудела и постройнела. Возможно, на это повлияла мама Марии Кончаловской. Известно, что Толкалина тщательно следит за своей фигурой.

Кончаловский вспоминал, как познакомился со студенткой из Рязанской области и влюбился в девушку. Это была Люба Толкалина. А когда она вернулась из деревни от родителей, Кончаловский не узнал ее из-за появившихся пухлых щечек. Сейчас актриса не позволяет себе набрать лишний вес.

А новое фото актрисы и хвалят, и критикуют. "Молодцы девчонки!!! Единение с природой это круто", "А мне хочется так же!". "Всем кто писал про «срамоту», очень хочется предложить самим попробовать ощутить каждым миллиметром обнаженного тела дуновение летнего ветерка, теплоту солнечных лучей, прикосновение шёлковистых трав, прохладу земли - может тогда «отпустит» голову и они почувствуют себя свободнее. А то от «зажатости» запоры случаются и морщины раньше времени", - ответили тем, кто написал про фото: "Срамота".

А Толкалина просто любит природу.