Звезда сериала "Папины дочки" кардинально изменила внешность
22 июня 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса, звезда популярного сериала "Папины дочки" кардинально изменила внешность. Речь идет об артистке театра и кино Мирославе Карпович, сыгравшую в ситкоме женственную Машу.
После завершения сериала актриса перекрасилась в блондинку и долгие годы носила именно этот цвет. Недавно Мирослава захотела чего-то нового и решила вернуться к образу, который так полюбили поклонники "Папиных дочек" – она вновь стала жгучей брюнеткой.
Фанаты Карпович пришли в восторг от перемен в имидже артистки. Многим кажется, что темный цвет волос очень подходит смуглой Мирославе. На ее страничке в социальной сети постоянно появляются новые комплименты.
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