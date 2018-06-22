Известная российская актриса, звезда популярного сериала "Папины дочки" кардинально изменила внешность. Речь идет об артистке театра и кино Мирославе Карпович, сыгравшую в ситкоме женственную Машу.

После завершения сериала актриса перекрасилась в блондинку и долгие годы носила именно этот цвет. Недавно Мирослава захотела чего-то нового и решила вернуться к образу, который так полюбили поклонники "Папиных дочек" – она вновь стала жгучей брюнеткой.

Фанаты Карпович пришли в восторг от перемен в имидже артистки. Многим кажется, что темный цвет волос очень подходит смуглой Мирославе. На ее страничке в социальной сети постоянно появляются новые комплименты.