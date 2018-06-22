Лариса Гузеева раскрыла секрет своего счастья
22 июня 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла секрет своего счастья. Гузеева - одна из самых красивых российских актрис. Но когда она стала вести программу "Давай поженимся", у Ларисы появились недоброжелатели.
Гузеева может довольно резко и эмоционально раскритиковать невесту или жениха. А критика, как правило, большинству не нравится.
Лариса Андреевна родила младшую дочь Ольгу, когда ей исполнилось 40. Это сейчас женщины становятся мамами в 55. А тогда даже в возрасте около 40 редко какая женщина решалась рожать.
Дочь Гузеевой - настоящая красавица. Актриса выкладывает в Инстаграм фотографии своих детей, и она набирают массу "лайков".
Месяц назад Лариса опубликовала фото с сыном Георгием. Молодой человек уже самостоятельный, у него есть невеста. Мудрая мама Георгия признается, что полюбила девушку сына.
"Удивительно, но в самые лихие годы, я всё время смеялась...Мой первый ребёнок открыл мне глаза на Мир! Второй мой ребёнок держит всё время в тонусе! Счастье в детях! Правда?" - подписала фото с сыном Лариса Гузеева.
Новое фото Лариса выложила с Лёлей, так они в семье называют дочь. И поклонники актрисы заметили, какие у Гузеевой счастливые глаза.
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