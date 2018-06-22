В СМИ появилась новая информация об истинной причине развода Шнуровых

В СМИ появилась новая информация о причине развода Сергея Шнурова с женой Матильдой. Источник в ближайшем окружении музыканта сообщил, что расставание произошло не по вине солиста группы "Ленинград".

Один из знакомых Сергея, имя которого не называется, утверждает, что развод стал следствием измены, однако "на сторону" якобы пошла именно Матильда, передает "Свободная пресса".

Подчеркивается, что сам Шнуров не отличался особой верностью, однако проблемы возникли именно из-за поведения женщины.

Согласно данным портала Утро.ru, артист застал жену "на месте преступления", более того, ее новым возлюбленным якобы стал их общий знакомый. Подтверждения этой информации пока нет, не исключено, что это всего лишь слухи.