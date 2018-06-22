Беременная жена Овечкина сразила всех красотой на церемонии вручения наград НХЛ

Беременная супруга российского хоккеиста Александра Овечкина сразила всех присутствующих на церемонии вручения наград НХЛ своей красотой. Младшая дочь Веры Глаголевой совсем скоро станет матерью.

Для торжественного мероприятия Анастасия выбрала длинное блестящее платье темно-изумрудного цвета. После того, как положение молодой женщины было раскрыто, она начала носить вещи, подчеркивающие изменившуюся фигуру. Многие отметили, что жена Овечкина выглядит просто великолепно, а беременность лишь украшает ее.

Согласно некоторой информации, супруги уже решили, что если на свет появится дочка, то ее назовут в честь легендарной бабушки – актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая скончалась в августе прошлого года.