У дочери Лолиты выпускной, но в Киев украинские власти певицу не пускают
22 июня 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Певице Лолите Милявской пришлось вновь вспомнить недобрым словом украинские власти. Единственная дочь артистки Евы в этом году окончила школу, у девушки будет выпускной бал. Для любой девушки выпускной - грандиозное событие. И хочется, чтобы рядом была мама.
Лолита страдает, что не сможет разделить радость со своей любимой девочкой, - сообщает teleprogramma.pro. Ева живет с бабушкой в Киеве. Девочка окончила среднюю школу №78, которая находится на улице Шота Руставели, рядом с их домом. А Украина запретила въезд в страну Лолите Милявской.
"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают...", - посетовала Лолита.
Артистка поблагодарила подругу Свету Лободу, которая помогает поддерживать связь с родными, передает деньги, подарки маме и дочке.
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