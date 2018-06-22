У дочери Лолиты выпускной, но в Киев украинские власти певицу не пускают

Певице Лолите Милявской пришлось вновь вспомнить недобрым словом украинские власти. Единственная дочь артистки Евы в этом году окончила школу, у девушки будет выпускной бал. Для любой девушки выпускной - грандиозное событие. И хочется, чтобы рядом была мама.

Лолита страдает, что не сможет разделить радость со своей любимой девочкой, - сообщает teleprogramma.pro. Ева живет с бабушкой в Киеве. Девочка окончила среднюю школу №78, которая находится на улице Шота Руставели, рядом с их домом. А Украина запретила въезд в страну Лолите Милявской.

"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают...", - посетовала Лолита.

Артистка поблагодарила подругу Свету Лободу, которая помогает поддерживать связь с родными, передает деньги, подарки маме и дочке.