Вера Брежнева показала смешное селфи с Меладзе
21 июня 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Для одной из самых красивых певиц Веры Брежневой Италия дорога особенно. Артистка и продюсер Константин Меладзе в Италии поженились. Пара долго скрывала свои отношения, пока их не рассекретили итальянские СМИ, опубликовав свадебные фото Веры Брежневой и Константина Меладзе.
В сетях появились слухи, что певица и музыкант расстались. Но Вера успокоила своих поклонников. Они с Меладзе - семья. Артистка выложила смешное фото с мужем, что делает крайне редко.
А вот своих родных Вера показывает гораздо чаще. Брежнева отдыхает в Италии с мамой, сестрами и дочками. Отмечали день рождения главной женщины этой семьи.
Женщины в этой семье все как одна - красавицы. И мама Веры, и сестры и ее дочери.
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