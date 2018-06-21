Вера Брежнева показала смешное селфи с Меладзе

Для одной из самых красивых певиц Веры Брежневой Италия дорога особенно. Артистка и продюсер Константин Меладзе в Италии поженились. Пара долго скрывала свои отношения, пока их не рассекретили итальянские СМИ, опубликовав свадебные фото Веры Брежневой и Константина Меладзе. Вера Брежнева показала редкое фото с мужем в день рождения Меладзе

В сетях появились слухи, что певица и музыкант расстались. Но Вера успокоила своих поклонников. Они с Меладзе - семья. Артистка выложила смешное фото с мужем, что делает крайне редко.









А вот своих родных Вера показывает гораздо чаще. Брежнева отдыхает в Италии с мамой, сестрами и дочками. Отмечали день рождения главной женщины этой семьи.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)8 Июн 2018 в 4:30 PDT

Женщины в этой семье все как одна - красавицы. И мама Веры, и сестры и ее дочери.