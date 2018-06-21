Поклонников Бузовой шокировало ее новое видео с Тарасовым
21 июня 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и телеведущая Ольга Бузова поразила своих поклонников новой видеозаписью с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. На кадрах можно увидеть радостного футболиста, который весело машет рукой в объектив.
До этого Ольга сообщила, что пришла на поздний ужин в прекрасной компании, а затем она продемонстрировала лицо экс-супруга. Впоследствии выяснилось, что данное видео является монтажом, поскольку в тот момент Дмитрий Тарасов находился в другом ресторане вместе со своей беременной женой Анастасией.
Многие подписчики Ольги после данной шутки сделали вывод, что певица все еще не может заставить себя забыть мужчину и отпустить его, передает "7 Дней".
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