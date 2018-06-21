Светлана Лобода поразила поклонников идеальной фигурой через месяц после родов
21 июня 2018, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица Светлана Лобода поразила поклонников фигурой всего лишь через месяц после родов. Артистка во второй раз стала матерью в конце мая, однако имени малышки она пока не называет.
На днях звезда опубликовала в сети фотографию, на которой она позирует в черном обтягивающем комбинезоне. Фигура Светланы является идеальной – ни на одной части тела Лободы нельзя заметить лишних килограммов.
Подписчики певицы интересуются у молодой матери, как ей удалось так быстро прийти в форму. Некоторые считают, что все дело в генах, другие полагают, что у Светланы невероятная сила воли, а ряд фолловеров и вовсе убежден, что знаменитость знает секрет эликсира стройности.
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