Светлана Лобода поразила поклонников идеальной фигурой через месяц после родов

Известная певица Светлана Лобода поразила поклонников фигурой всего лишь через месяц после родов. Артистка во второй раз стала матерью в конце мая, однако имени малышки она пока не называет.

На днях звезда опубликовала в сети фотографию, на которой она позирует в черном обтягивающем комбинезоне. Фигура Светланы является идеальной – ни на одной части тела Лободы нельзя заметить лишних килограммов.

Подписчики певицы интересуются у молодой матери, как ей удалось так быстро прийти в форму. Некоторые считают, что все дело в генах, другие полагают, что у Светланы невероятная сила воли, а ряд фолловеров и вовсе убежден, что знаменитость знает секрет эликсира стройности.