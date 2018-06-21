Бывший муж Ларисы Долиной надеется на встречу с дочкой и внучкой

Бывший муж Ларисы Долиной Леонид Миончинский ни разу не видел свою семилетню внуку Александру.

Леонид Миончинский - отец единственной дочери народной артистки Ангелины. Но дочь с отцом не общается. А он так мечтает увидеть, обнять, поцеловать любимых девочек.

Бывший супруг Ларисы Александровны сейчас серьезно болен. В студию Андрея Малахова мужчина приехать не смог. Выступала его нынешняя жена Галина. По ее словам, в деньгах они не нуждаются.

Она надеется, что удастся достучаться до некогда близких людей Леонида, - сообщает teleprogramma.pro. "Его самая главная боль – родная дочь Ангелина, а сейчас еще прибавилась внучка. Сашеньке уже скоро семь лет, а дедушка ни разу, к сожалению, не видел", – рассказала Галина.

Лариса Долина и Леонид Миончинский прожили в браке восемь лет. Мужчина вспоминает, как они с дочкой любили друг друга. После развода Долина запретила мужу общаться с ребенком.