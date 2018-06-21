Певцу Евгению Осину угрожает ампутация руки

Сегодня стало известно, что состояние артиста Евгения Осина ухудшилось. Согласно последней информации источников, певцу сейчас угрожает ампутация руки из-за перелома, полученного минувшей осенью.



Телеведущая Дана Борисова проведала своего приятеля и пришла в ужас от сложившейся ситуации. По словам знаменитости, Евгений вновь взялся за старое и начал прикладываться к бутылке, передает "Свободная пресса".

Кроме того, Борисова отметила, что уже почти год Осин не обращался к врачам в связи с серьезным переломом руки. Вероятно, недавно артист снова упал, поскольку конечность начала гнить. Медики не исключают, что ее придется отнять. Также Дана сообщила, что у Евгения отказывают ноги, поэтому он почти не может ходить, сообщает ФАН.