Певцу Евгению Осину угрожает ампутация руки
21 июня 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что состояние артиста Евгения Осина ухудшилось. Согласно последней информации источников, певцу сейчас угрожает ампутация руки из-за перелома, полученного минувшей осенью.
Телеведущая Дана Борисова проведала своего приятеля и пришла в ужас от сложившейся ситуации. По словам знаменитости, Евгений вновь взялся за старое и начал прикладываться к бутылке, передает "Свободная пресса".
Кроме того, Борисова отметила, что уже почти год Осин не обращался к врачам в связи с серьезным переломом руки. Вероятно, недавно артист снова упал, поскольку конечность начала гнить. Медики не исключают, что ее придется отнять. Также Дана сообщила, что у Евгения отказывают ноги, поэтому он почти не может ходить, сообщает ФАН.
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