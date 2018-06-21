Посольство РФ в Колумбии подтведило гибель россияна Андрея Бородина

О гибели ведущего музыкальных телепрограмм и исполнителя Андрея Бородина у Колумбии стало известно из сообщения стилиста, популярного шоумена Сергея Зверева. Российские сотрудники МИД РФ подтвердили информацию о гибели молодого человека. Андрею не было и 25 лет.

В посольство России в Колумбии сообщили, что тело Андрея Бородина было обнаружено еще в мае в запертом номере в отеле Медельина. Полиция установила, что следов насилия на теле не было. В правоохранительных органах сообщили, что смерть россиянина не была криминальной, это была ненасильственная смерть.

Пресс-секретарь посольства РФ Евгений Наумов рассказал, что сейчас в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать тело сына в Россию.

По словам дипломата, по прибытию в Колумбию Андрей Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.

Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями, - сообщает РИА Новости.

Сергей Зверев вчера, 20 июня, сообщил о гибели молодого артиста Андрея Бородина. Без подробностей. Зверев опубликовал в Инстаграме фотографию Бородина в черной рамке рамке. Источник из окружения Бородина рассказал, что в последнее время Андрей находился в тяжелой депрессии, - сообщает "СтарХит". По сведениям информатора издания, молодой человек только с одним рюкзаком уехал в Колумбию.

На связь с друзьями в соцсети Андрей не выходил с конца мая. Говорят, он сам писал песни, исполнял их, работал с артистами. Был честным и открытым, но его часто подводили в работе, "кидали".