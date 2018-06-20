Энрике Иглесиас считает Анну Курникову мамой-супергероем
20 июня 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Не так давно в беседе с журналистами Энрике рассказал, что его часто спрашивают, как ему с супругой удается справляться с маленькими двойняшками. Иглесиас признался, что большую часть забот о них берет на себя Курникова.
Энрике не отрицает, что отцовство во многом его изменило. Сейчас он уже не представляет себя без сына и дочери. В отношениях с Анной бывают некоторые проблемы, отметил Иглесиас. Но пара старается скорее забыть эти плохие дни.
Популярный испанский музыкант Энрике Иглесиас в декабре 2017 года стал отцом. Российская теннисистка Анна Курникова подарила возлюбленному мальчика и девочку.
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