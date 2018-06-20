Энрике Иглесиас считает Анну Курникову мамой-супергероем

Не так давно в беседе с журналистами Энрике рассказал, что его часто спрашивают, как ему с супругой удается справляться с маленькими двойняшками. Иглесиас признался, что большую часть забот о них берет на себя Курникова. Энрике Иглесиас впервые показал сразу двух своих маленьких детей

Энрике не отрицает, что отцовство во многом его изменило. Сейчас он уже не представляет себя без сына и дочери. В отношениях с Анной бывают некоторые проблемы, отметил Иглесиас. Но пара старается скорее забыть эти плохие дни.

Популярный испанский музыкант Энрике Иглесиас в декабре 2017 года стал отцом. Российская теннисистка Анна Курникова подарила возлюбленному мальчика и девочку.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)15 Июн 2018 в 12:50 PDT