Волочкова станцевала в бане с мексиканским журналистом

Анастасия Волочкова в своём Instagram опубликовала видеозапись, в которой показала, как к ней в гости приехали представители одного из крупнейших телеканалов Мексики. Балерина решила научить их париться. Анастасия Волочкова сообщила, что снова влюблена

Волочкова встретила съемочную группу в довольно откровенном красном платье. В нем она давала уроки в бане, танцевала "танец маленьких лебедей".

На иностранцев домашняя баня балерины произвела впечатление. Они считают, что баня чересчур красива, чтобы здесь мыться. Но Волочкова уверила, что делает это минимум три раза в неделю. И даже позвала мексиканцев попариться с ней по-настоящему. "Я буду париться в шпагате, как обычно", — игриво заметила звезда.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Июн 2018 в 2:40 PDT