Волочкова станцевала в бане с мексиканским журналистом
20 июня 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова в своём Instagram опубликовала видеозапись, в которой показала, как к ней в гости приехали представители одного из крупнейших телеканалов Мексики. Балерина решила научить их париться.
Волочкова встретила съемочную группу в довольно откровенном красном платье. В нем она давала уроки в бане, танцевала "танец маленьких лебедей".
На иностранцев домашняя баня балерины произвела впечатление. Они считают, что баня чересчур красива, чтобы здесь мыться. Но Волочкова уверила, что делает это минимум три раза в неделю. И даже позвала мексиканцев попариться с ней по-настоящему. "Я буду париться в шпагате, как обычно", — игриво заметила звезда.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес