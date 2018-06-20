Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости»

Случайностей не бывает

Необычное имя Дарине дала сама судьба. Мама назвала ее так в честь одной из героинь передачи «Утренняя звезда». И кто бы мог тогда подумать, что малышка из поселка Старокамышинск, когда вырастет, тоже появится на экране телевизора!

Правда, путь к тележурналистике у Дарины был извилист. Сама она хотела стать учителем, а родители считали, что программирование – одно из самых перспективных направлений. В итоге девушка решила поступать в Челябинский педагогический университет на факультет информатики, и поступила.

- Помню первый день учебы, - вспоминает Дарина. Мы беседуем с ней в уютной зоне отдыха 31-го канала. – Преподаватель пишет формулы на доске, студенты обсуждают их, что-то подсказывают, а я ничего не понимаю! Мне было ясно лишь одно: пять лет учебы превратятся для меня в пять лет мучений!

И тут Дарина проявила характер: ни с кем не посоветовавшись, забрала документы. Родители расстроились: место было бюджетным. А Дарина нисколько не переживала. Пришла в ЮУрГУ и обратилась к охранникам:

- Где у вас факультеты, на которых нет математики?

Придя на четвертый этаж, случайно столкнулась с Людмилой Шестеркиной. Но случайностей, как известно, не бывает.

- Пойдем к нам на тележурналистику, - предложила Людмила Петровна Дарине. И та согласилась. Девушке повезло: ведь в ЮУрГУ есть свое телевидение, и студенты там получают богатый практический опыт. В первый же месяц Яранцева пришла в студию ЮУрГУ ТВ. Начала с расшифровки чужих интервью, но очень скоро стала сама ходить на телесъемки.

По окончании вуза попала на телеканал СТС, снимала новостные сюжеты. Все вроде бы неплохо, но… хотелось большего. Время эфира на федеральном канале было очень ограниченное, а мечталось о своей программе.

- Я глубоко убеждена, что в душе каждый журналист-новостник мечтает об авторской программе, - считает Дарина. Но далеко не у каждого мечты переходят в реальность.

От «Молока» - к «Гену молодости»

И снова уход в никуда. Программу «Молоко» Дарина стала делать с продюсерской студией, не прикрепленной ни к одному телеканалу. Не было студии, внятной концепции и финансовых средств. Но уже тогда было желание делать что-то дискуссионное.

- «Молоко» - это была программа о подростках. Мы ее делали вдвоем с оператором. Сами находили героев, усаживали их за столом, беседовали, - вспоминает Дарина.

Денег это не принесло, зато именно через «Молоко» Дарина встретила своего будущего мужа. С Андреем они познакомились на дне рождения оператора, снимавшего «Молоко».

- Я его спрашиваю: «Ты где работаешь?», а он отвечает: «В СТС». Я подумала: как же так, ведь я там всех знаю! Наверное, соврал, - смеясь, вспоминает Дарина.

Позже выяснилось, что Андрей сказал правду. Только работал он не на телеканале СТС, а в одноименной компании, название которой расшифровывается как «Специальные транспортные системы».

Придя на 31-й канал СТС, Дарина поначалу снимала новостные сюжеты. Но очень скоро директор телеканала Валерий Шагиев предложил ей, уже имеющей некоторый опыт, делать молодежное ток-шоу. В результате мозгового штурма родилось и подходящее название – «Ген молодости».

Любовь и деньги

- Герои нашего первого выпуска в 17 лет стали родителями, - вспоминает Дарина. - Мы приезжали к ним домой несколько раз в неделю, и потом они настолько к нам привыкли, что ругались, не обращая внимания на камеру. Как-то мы к ним приехали, а девушка плачет, говорит: мой будущий муж выкинул кольца, не хочет на мне жениться. Там такая Санта-Барбара была! У них родился ребенок, мы сняли, потом сняли, как они нянчатся с ним. Самое интересное, что эта пара не пришла потом в студию. Мы долго снимали про них сюжет и первые герои, которые должны были прийти в студию, не пришли. Сейчас их ребенок, наверное, уже ходит в школу.

С тех пор кто только ни побывал на ток-шоу «Ген молодости»! Обсуждали, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, к чему приводит служебный роман, кто должен раскошелиться на свидании, легко ли найти спутника, когда уже есть ребенок и много, многое другое. К слову, Дарина – бессменный ведущий ток-шоу с момента его создания. Даже когда она стала мамой, родив дочурку Алису, и уходила в декретный отпуск, ее никто не смог заменить.

О чем чаще всего говорят на программе?

- Молодежь всегда интересуют отношения и деньги. Это такие темы, которые всегда вызывают споры, и они наиболее смотрибельны, - раскрывает секреты внутренней кухни Дарина. - Героем ток-шоу может стать каждый. И еще у нас особенность, что у нас за всю историю программы никогда не было ни одной выдуманной истории. Мы сразу решили, что «Ген молодости» – реальные истории и реальные герои.

На первых порах, когда соцсети были еще не так хорошо развиты, как сейчас, съемочная группа приходила в школы и там искала темы. Учителя, кстати, относились с пониманием. Сейчас проще: люди сами предлагают интересные темы через социальные сети, приходят в студию и находят себе новых друзей и единомышленников. Героем может стать любой. Чтобы записаться на съемку, быть в курсе тем последних выпусков, нужно вступить в группу «Ген молодости» ВКонтакте.