Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости»

20 июня 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости»

Случайностей не бывает

Необычное имя Дарине дала сама судьба. Мама назвала ее так в честь одной из героинь передачи «Утренняя звезда». И кто бы мог тогда подумать, что малышка из поселка Старокамышинск, когда вырастет, тоже появится на экране телевизора!

Правда, путь к тележурналистике у Дарины был извилист. Сама она хотела стать учителем, а родители считали, что программирование – одно из самых перспективных направлений. В итоге девушка решила поступать в Челябинский педагогический университет на факультет информатики, и поступила.

- Помню первый день учебы, - вспоминает Дарина. Мы беседуем с ней в уютной зоне отдыха 31-го канала. – Преподаватель пишет формулы на доске, студенты обсуждают их, что-то подсказывают, а я ничего не понимаю! Мне было ясно лишь одно: пять лет учебы превратятся для меня в пять лет мучений!

И тут Дарина проявила характер: ни с кем не посоветовавшись, забрала документы. Родители расстроились: место было бюджетным. А Дарина нисколько не переживала. Пришла в ЮУрГУ и обратилась к охранникам:

- Где у вас факультеты, на которых нет математики?

Придя на четвертый этаж, случайно столкнулась с Людмилой Шестеркиной. Но случайностей, как известно, не бывает.

- Пойдем к нам на тележурналистику, - предложила Людмила Петровна Дарине. И та согласилась. Девушке повезло: ведь в ЮУрГУ есть свое телевидение, и студенты там получают богатый практический опыт. В первый же месяц Яранцева пришла в студию ЮУрГУ ТВ. Начала с расшифровки чужих интервью, но очень скоро стала сама ходить на телесъемки.

По окончании вуза попала на телеканал СТС, снимала новостные сюжеты. Все вроде бы неплохо, но… хотелось большего. Время эфира на федеральном канале было очень ограниченное, а мечталось о своей программе.

- Я глубоко убеждена, что в душе каждый журналист-новостник мечтает об авторской программе, - считает Дарина. Но далеко не у каждого мечты переходят в реальность.

От «Молока» - к «Гену молодости»

И снова уход в никуда. Программу «Молоко» Дарина стала делать с продюсерской студией, не прикрепленной ни к одному телеканалу. Не было студии, внятной концепции и финансовых средств. Но уже тогда было желание делать что-то дискуссионное.

- «Молоко» - это была программа о подростках. Мы ее делали вдвоем с оператором. Сами находили героев, усаживали их за столом, беседовали, - вспоминает Дарина.

Денег это не принесло, зато именно через «Молоко» Дарина встретила своего будущего мужа. С Андреем они познакомились на дне рождения оператора, снимавшего «Молоко».

- Я его спрашиваю: «Ты где работаешь?», а он отвечает: «В СТС». Я подумала: как же так, ведь я там всех знаю! Наверное, соврал, - смеясь, вспоминает Дарина.

Позже выяснилось, что Андрей сказал правду. Только работал он не на телеканале СТС, а в одноименной компании, название которой расшифровывается как «Специальные транспортные системы».

Придя на 31-й канал СТС, Дарина поначалу снимала новостные сюжеты. Но очень скоро директор телеканала Валерий Шагиев предложил ей, уже имеющей некоторый опыт, делать молодежное ток-шоу. В результате мозгового штурма родилось и подходящее название – «Ген молодости».

Любовь и деньги

- Герои нашего первого выпуска в 17 лет стали родителями, - вспоминает Дарина. - Мы приезжали к ним домой несколько раз в неделю, и потом они настолько к нам привыкли, что ругались, не обращая внимания на камеру. Как-то мы к ним приехали, а девушка плачет, говорит: мой будущий муж выкинул кольца, не хочет на мне жениться. Там такая Санта-Барбара была! У них родился ребенок, мы сняли, потом сняли, как они нянчатся с ним. Самое интересное, что эта пара не пришла потом в студию. Мы долго снимали про них сюжет и первые герои, которые должны были прийти в студию, не пришли. Сейчас их ребенок, наверное, уже ходит в школу.

С тех пор кто только ни побывал на ток-шоу «Ген молодости»! Обсуждали, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, к чему приводит служебный роман, кто должен раскошелиться на свидании, легко ли найти спутника, когда уже есть ребенок и много, многое другое. К слову, Дарина – бессменный ведущий ток-шоу с момента его создания. Даже когда она стала мамой, родив дочурку Алису, и уходила в декретный отпуск, ее никто не смог заменить.

О чем чаще всего говорят на программе?

- Молодежь всегда интересуют отношения и деньги. Это такие темы, которые всегда вызывают споры, и они наиболее смотрибельны, - раскрывает секреты внутренней кухни Дарина. - Героем ток-шоу может стать каждый. И еще у нас особенность, что у нас за всю историю программы никогда не было ни одной выдуманной истории. Мы сразу решили, что «Ген молодости» – реальные истории и реальные герои.

На первых порах, когда соцсети были еще не так хорошо развиты, как сейчас, съемочная группа приходила в школы и там искала темы. Учителя, кстати, относились с пониманием. Сейчас проще: люди сами предлагают интересные темы через социальные сети, приходят в студию и находят себе новых друзей и единомышленников. Героем может стать любой. Чтобы записаться на съемку, быть в курсе тем последних выпусков, нужно вступить в группу «Ген молодости» ВКонтакте.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости»

Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости» 14:44

Темы подсказывают сами телезрители, и любой из них может прийти в студию... Знакомьтесь – Дарина Яранцева, ведущая программы «Ген молодости», на 31-м канале. Это одно из немногих ток-шоу, сделанных в Челябинске. Героем передачи может стать каждый, кто молод и кому есть, о чем сказать. >>

РМК вложит миллионы долларов в горнодобывающий сектор Казахстана 14:32

Более 300 миллионов долларов входит РМК в освоение месторождений Казахстана. Об этом ее представители - ТОО «Актюбинская медная компания» - рассказали в рамках XXV Всемирного горного конгресса, который прошел в Астане. >>
Герман Титов: Работа в «Тракторе» — это серьезная ответственность

Герман Титов: Работа в «Тракторе» — это серьезная ответственность 14:08

В преддверии сезона главный тренер ХК «Трактор» ответил на вопросы пресс-службы клуба. >>

В центре Челябинска 10 дней стоял фургон с голодным львом 13:54

Пять животных морили голодом и жаждой практически в центре Челябинска. Два пятиметровых питона, две собаки и лев стали узниками закрытого фургона. Животных не выгуливали. >>
В Челябинске – высокая предпринимательская активность

В Челябинске – высокая предпринимательская активность 11:10

Вера Софронова, считается одним из лучших челябинских бизнес-адвокатов. Люди охотно обращаются к ней за помощью, зная ее основательность и добросовестность. На ее счету череда успешных и интересных судебных процессов. Она предпочитает сложные, хозяйственные дела. И при этом, похоже, совершенно не боится иметь дело в суде с самыми сильными и опытными противниками. >>

Агрохолдинг «Фермер 74» подключили к источнику надежного электроснабжения 11:09

Энергетики филиала «Челябэнерго» подключили к источнику надежного питания электроэнергией новую площадку агрохолдинга «Фермер 74», который расположен в Еткульском районе Челябинской области. >>

//Новости МирТесен



На Южный Урал переезжают уникальные специалисты 08:42

По данным Челябинскстата за последние четыре года количество переехавших на Южный Урал иностранцев выросло вдвое, и эта тенденция сохраняется. При этом наш регион привлекает уникальных специалистов. >>

Борис Дубровский поздравил вице-президента ХК «Трактор» с юбилеем 08:31

Глава Южного Урала Борис Дубровский направил свои теплые и искренние поздравления Сергею Михайловичу Макарову с 60-летием. >>

До конца года ТОСЭР Озерска и Снежинска должны получить по одному резиденту 08:27

Глава региона Борис Дубровский поручил до конца текущего года получить как минимум по одному резиденту для ТОСЭР двух закрытых городов Южного Урала – Снежинска и Озерска. Об этом он сказал на встрече с руководством «Росатома» и ПО «Маяк». >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Погорельцам из Еткульского района выплатят единовременное пособие

Погорельцам из Еткульского района выплатят единовременное пособие 19.06 11:40

Трагедия произошла в Еткульском районе Южного Урала – из-за неисправной электропроводке полностью сгорел деревянный дом, в котором жили сразу три поколения семьи Лавровых. >>
Продукция ММЗ вошла в перечень лучших товаров Южного Урала

Продукция ММЗ вошла в перечень лучших товаров Южного Урала 19.06 09:59

На областном конкурсе гражданская продукция ММЗ вошла в двадцатку лучших товаров и рекомендована к показу на федеральном состязании. >>

На подземном руднике «Чебачье» поднято 4 миллиона тонн медной руды 18.06 15:00

Единственный подземный рудник РМК - «Чебачье» - который расположен в Челябинской области, добыл 4 миллиона тонн руды. Его запасы равняются 15 миллионам тонн. >>

//Новости Redtram

РМК отремонтирует в Карабаше старый детский сад 18.06 14:11

Детский сад 1936 года постройки наконец-то увидит капитальный ремонт. РМК намерена вложить в обновление здания и прилегающей территории около 60 миллионов рублей. Этих денег хватит на новую мебель и игрушки. >>

100 000 рублей вручили жительнице Челябинска в «Территории Бизнеса» 18.06 13:57

В Челябинске успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». 28 жительниц Челябинской области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. >>
На колесе обозрения появилась кабинка в честь Владимира Маяковского

На колесе обозрения появилась кабинка в честь Владимира Маяковского 18.06 10:44

Теперь гости Колеса обозрения 360° смогут не только увидеть чудесные пейзажи Челябинска, но и окунуться в творчество Владимира Маяковского — одного из самых неоднозначных поэтов советской эпохи. >>

//Новости ADWILE

В Челябинской области ищут молодых инвалидов-общественников 18.06 10:42

В России 2018 год объявлен годом волонтера. Десятки волонтерских организация Южного Урала реализуют свои проекты в различных направлениях. >>
В Металлургическом районе прошел сабантуй

В Металлургическом районе прошел сабантуй 18.06 09:14

17 июня в Парке "Металлург" им.О.И.Тищенко, при поддержке Администрации Металлургического района, прошёл татаро-башкирский праздник "Сабантуй-2018". >>
В Челябинске зафиксирована наименьшая стоимость ипотеки

В Челябинске зафиксирована наименьшая стоимость ипотеки 18.06 09:02

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвела очередную статистику по выдаче ипотечных кредитов. Оказалось, что в Челябинске зафиксирована наименьшая стоимость ипотеки – 1.4 миллиона рублей. При этом чаще всего кредиты на покупку жилья берут жители в трех районах – ЧТЗ, Калининском и Курчатовском. >>
Анатолий Литовченко подключит прокуратуру для возврата долгов по зарплате

Анатолий Литовченко подключит прокуратуру для возврата долгов по зарплате 15.06 13:03

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко провел личный прием жителей Южноуральска. Набор проблем жителей региона остался прежним — благоустройство дворов, образование, медицинское обслуживание и задолженность по заработной плате. >>
Генеральная репетиция Бажовского фестиваля прошла в селе Демарино

Генеральная репетиция Бажовского фестиваля прошла в селе Демарино 15.06 12:16

Концерт хора русской песни, варенье из яблок и груш, фирменные вареники с картошкой – в селе Демарино устроили репетицию перед главным событием, которое пройдет 22-24 июня в Пластовском районе – Бажовским фестивалем. >>

Южный Урал стал вторым в рейтинге доступности информации для бизнеса 15.06 10:35

Южный Урал получил 2 место в ТОП-20 рейтинга регионов по уровню доступности информации для бизнесменов. >>

//Новости партнеров

Юлия Капкова стала первым зампредом движения «За возрождение Урала» 15.06 10:32

Около 170 участников южноуральского движения «За возрождение Урала» проголосовали за то, чтобы первым зампредом организации стала Юлия Капкова. >>
Tele2 подключает людей старшего поколения к общению в соцсетях

Tele2 подключает людей старшего поколения к общению в соцсетях 15.06 09:53

Статистика удручает – всего 10 процентов молодежи делится важными новостями со своими бабушками и дедушками. Остальные предпочитают сидеть в соцсетях, однако не прочь пообщаться с любимыми бабулями и дедулями хотя бы в виртуальном мире. Для того, чтобы объединить поколения, компания Tele2 решила запустить социальный проект «Добавь бабушку в друзья». >>

На Южном Урале обсудили рынок труда 15.06 08:22

14 июня в пресс-центре холдинга «Гранада Пресс» состоялась пресс-конференция на тему «Кадровый вопрос по-челябински: тенденции, нововведения и ошибки». >>

Анатолий Лобко: "Работа мэром Миасса для меня – очень интересный проект" 14.06 14:29

Глава Агентства инвестразвития региона и один из кандидатов на кресло руководителя города Миасса Челябинской области Анатолий Лобко подчеркнул в интервью одному из СМИ, что работа мэром Миасса для него – очень интересный проект с точки зрения управленческого опыта. >>

Свалку в Челябинске закроют полностью за два месяца 14.06 13:47

Уже с 1 июля текущего года и вплоть до 1 сентября городская свалка в Челябинске будет закрыта. Сейчас оттуда увели потоки мусора с муниципальных и государственных организаций, в ближайшее время запретят ввоз отходов от юрлиц и жителей северо-запада города. >>

Владимир Бурматов сдал свою кровь 14.06 13:39

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный День донора. Депутат Госдумы Владимир Бурматов решил помочь пополнить банк крови и сдал ценнейший ресурс на мобильной станции переливания Центра крови. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры