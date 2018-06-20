Матильда Шнурова сильно похудела после развода с лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуровым. Бывшая супруга музыканта никогда не отличалась избыточным весом. Матильды всегда строго следит за своим весом, не допускает лишнего в еде, занимается фитнесом. Шнуров демонстрирует, как переживает развод

31-летняя Матильда опубликовала новое фото в Инстаграм, и поклонники девушки отметили ее тоненькую талию, - сообщает teleprogramma.pro. "Талия! Осиная!", "Какая вы тоненькая и хрупкая. Смотрится нереально", - пишут в комментариях к фото.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova)16 Июн 2018 в 8:36 PDT



Переживает ли Матильда развод? Возможно. Для каждого человека перемены в личной жизни - стресс.

Пара официально объявила о расставании совсем недавно. В сети стали поддерживать Матильду, за что она выразила поклонникам благодарность.

А Шнуров, говорят, страдает. Но уже развлекается с другими девушками. И расстроился из-за возможного повышения пенсионного возраста.

Матильда Шнурова - Елена Мозговая, уроженка села Лосево Воронежской области. После окончания школы приехала в Москву. У нее появились новые интересные знакомые в шоу-бизнесе, Елена стала Матильдой. Через несколько лет Матильда переехала в северную столицу. Поступила в вуз. Но после знакомства со Шнуровым учиться на биохимика прекратила. Матильда открыла ресторан и балетную школу "Айседора". Сама она балетом увлеклась в 16 лет.