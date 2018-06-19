Альбина Джанабаева опубликовала фото в алом купальнике
19 июня 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Альбина Джанабаева разместила в Instagram снимок, где она позирует в ярком алом купальнике. Поклонники популярной певицы засыпали ее хвалебными комментариями, признавая, что 39-летняя Альбина в прекрасной форме.
Некоторые сравнили ее с героиней сериала «Спасатели Малибу».
Знаменитость улетела за границу немного отдохнуть от работы. Теперь Джанабаева периодически радует фанатов фотографиями с отдыха.
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