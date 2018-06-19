Певец Рома Жуков сообщил, почему бросил супругу с шестью детьми
19 июня 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист, звезда 90-х Рома Жуков на днях рассказал, почему оставил супругу с шестью детьми. Певец утверждает, что у него были довольно веские причины для расставания с женой.
По словам Ромы, отношения в семья стали ухудшаться после трагической смерти дочери Елизаветы-Виктории, которая получила в 2012 году смертельный удар качелями. Это происшествие отдалило супругов друг от друга. Как сообщает teleprogramma.pro, ссылаясь на слова Жукова, его жена впоследствии начала приходить домой в 10 утра в нетрезвом виде, причем делала это буквально каждый день.
Программе "Ты не поверишь!" музыкант также сообщил, что Елена не была хозяйственной, поэтому сейчас, когда он живет в гостинице, ему очень приятно видеть вокруг чистоту.
Женщина в свою очередь уверяет, что это Жуков злоупотреблял спиртным, а она могла позволить себе бокал вина изредка, поскольку все остальное время работала.
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