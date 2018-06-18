Рудковская, Плющенко и их сын попали в эпицентр землетрясения в Японии

Сегодня стало известно, что Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их сын Александр попали в эпицентр землетрясения в Японии. Семья в настоящий момент находится на гастролях в японском городе Кобе.

Яна сообщила, что они с мужем и сыном испытали на себе землетрясение магнитудой шесть баллов. По словам Рутковской, в их гостиничном номере даже осыпалась штукатурка. Кроме того, поезда из Кобе в Осаку не ходят, поэтому семья не может уехать из населенного пункта.

На своей страничке в социальной сети бизнесвумен отметила, что Евгений Плющенко ездит в Японию уже двадцать лет, однако свидетелем настолько мощного землетрясения он не становился никогда.