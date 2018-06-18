Сергей Зверев грубо высказался в адрес жены единственного сына

Стилист Сергей Зверев весьма грубо высказался в адрес супруги своего единственного сына после разгоревшегося скандала из-за ДНК-экспертизы. Результаты данного анализа так и не были обнародованы.

Сергей Зверев на днях объяснил, почему не желает общаться со своей невесткой. По мнению звезды, его сын скоро разведется с молодой женщиной, поскольку ее чувства к нему не являются искренними. "Что, мне со всеми разведенками теперь общаться?" – подчеркнул стилист.

Как сообщает портал Sobesednik.ru, мужчина также сообщил, что лишил Сергея Зверева-младшего финансовой поддержки, поскольку ему уже 25 лет. Отец убежден, что его сын должен сам зарабатывать деньги.

Напомним, что Сергей Зверев-младший, узнав результаты ДНК-теста, в слезах покинул студию телешоу, где обсуждалась семейная драма.