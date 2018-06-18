У Анастасии Волочковой протекла крыша

У Анастасии Волочковой затопило квартиру из-за протечки крыши в доме в центре Москвы на улице Петровка. Квартиру площадью 160 квадратных метров на последнем этаже элитного дома балерине подарил миллиардер Сулейман Керимов.

Артистка рассказала, что понесла гигантские убытки. Крышу повредили рабочие, когда зимой чистили от снега. Вода льёт в спальню балерины. Испорчена кровать стоимостью два миллиона рублей.

Повреждены потолок и ковролин. На потолке выступили темные пятна. Трудно представить, сколько денег теперь нужно вложить в ремонт дорогой для Анастасии квартиры. Она призналась, что не может ее продать, так как там прописана ее несовершеннолетняя дочь Ариадна. Но самое главное - эту квартиру ей подарил самый любимый в жизни мужчина. По признанию Анастасии, они с возлюбленным прожили вместе более трех лет.

Она работала в Большом театре и жила совсем рядом в гостинице. Но, по ее словам, Сулейман захотел, чтобы они жили в своем гнездышке и подарил эту квартиру. В квартире сделан дизайнерский ремонт, над проектом работал итальянский дизайнер.

Волочкова обращалась в управляющую компанию с жалобой и просьбой починить хотя бы крышу. Но работники ЖКХ ее просьбу игнорируют. Анастасия объявила, что теперь будет поступать "по-Волочковски", обратится в суд.

Анастасия Волочкова неоднократно признавалась в любви к Сулейману Керимову. В программе "Звезды сошлись", на которой собрались звезды, пострадавшие при приобретении недвижимости, или от строителей, проводивших в их жилье ремонт, балерина в очередной раз публично заявила, что Керимов - самая большая любовь ее жизни, она никогда никого так не любила и вряд ли сможет полюбить.

Сейчас Волочкова живет с Аришей в загородном доме.