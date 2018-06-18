Певица Рита Дакота рассказала об ужасах своего детства

Известная российская певица Рита Дакота в День отца поделилась с поклонниками историей о страхах своего детства. Артистка призналась подписчикам, что ее папа был "самым ужасным во вселенной".

Рита отметила, что ее отец обладал самыми плохими качествами и намекнула, что речь идет о запрещенных веществах, тюрьме, семейном насилии и полной безучастности к ребенку. Дакота подчеркнула, что всегда мечтала о другом родителе для своих детей.

Как сообщает портал teleprogramma.pro, певица призналась в любви своему супругу Владу Соколовскому, который, по ее словам, является не только замечательным папой для их маленькой дочки Мии, но также и настоящим мужчиной для нее самой.